Sanremo | l’IA al servizio dell’uguaglianza non della paura

Stasera alle 18:00 al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo si terrà un dibattito dedicato all’uso dell’intelligenza artificiale per promuovere l’uguaglianza. Durante l’evento, verrà presentato il volume intitolato L’algoritmo dell’uguaglianza, che affronta il ruolo delle tecnologie digitali nel contrastare le disparità sociali. La discussione coinvolge relatori e professionisti del settore.

Un dibattito cruciale si terrà stasera alle 18:00 al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo, dove verrà presentato il volume L’algoritmo dell’uguaglianza. L’incontro, inserito nella rassegna I Martedì Letterari, vede protagonista il professor Ruben Razzante e affronta il ruolo dell’intelligenza artificiale nel informativo ligure. La scelta della data non è casuale, poiché cade immediatamente dopo la conferenza stampa del presidente della Regione Liguria Marco Bucci, avvenuta ieri a seguito delle polemiche sul dossieraggio contro alcuni giornalisti. L’evento è organizzato dalla giornalista Lucia Scajola e vedrà la partecipazione attiva di Michele Brambilla, direttore editoriale, e Claudio Scajola, sindaco di Imperia e presidente della Provincia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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