Sanremo Elettra Lamborghini registra il marchio Festini bilaterali

Durante il festival di Sanremo, Elettra Lamborghini ha annunciato di aver registrato come marchio l'espressione “Festini bilaterali”, frase diventata virale tra il pubblico. La cantante ha deciso di tutelare il termine, che ha attirato l'attenzione sui social e tra gli addetti ai lavori, trasformandolo in un marchio ufficiale. La notizia ha suscitato curiosità e discussioni sulla gestione dei termini di tendenza.

I “ festini bilaterali ” di Sanremo diventano un business. Elettra Lamborghini, a cui va data la maternità della frase diventata virale durante il festival di Sanremo, infatti, ha deciso di registrarlo come marchio. L’obiettivo, ancora non è stato chiarito del tutto ma in generale pare che diventerà un brand per una vasta gamma di prodotti e di servizi. Tutto è nato tra i social e il palco del Festival, dove la cantante ereditiera ha raccontato di non riuscire a dormire la notte a causa dei “festini bilaterali”. Forse avrebbe voluto dire “ collaterali ” e le è venuto fuori “bilaterali” o forse era proprio quella la parola che cercava per definire i party notturni della Riviera che, durante il Festival, tengono sveglia la città fino all’alba. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sanremo, Elettra Lamborghini registra il marchio “Festini bilaterali” Articoli correlati Elettra Lamborghini registra il marchio “Festini Bilaterali” dopo Sanremo: vuole trasformarlo in un brandTre giorni dopo la fine del Festival di Sanremo 2026, Elettra Lamborghini ha presentato la domanda di registrazione per il marchio "Festini... Elettra Lamborghini registra il marchio ‘Festini bilaterali’I ‘festini bilaterali‘ diventano un business: dalle esilaranti lamentele di Elettra Lamborghini per il chiasso a notte fonda nella movimentata... Elettra Lamborghini spiega festini bilaterali a Sanremo Approfondimenti e contenuti su Elettra Lamborghini Temi più discussi: La furbata di Elettra Lamborghini: Festini bilaterali ora è un marchio registrato; Dalle notti insonni di Sanremo all'Ufficio marchi: Lamborghini registra i suoi 'festini bilaterali'; Sanremo Top, Elettra Lamborghini trema dietro le quinte: Se non vinco torno l'anno prossimo; Elettra Lamborghini spiazza tutti: Ho fatto la pipì nel cestino a Sanremo. Elettra Lamborghini registra il marchio Festini Bilaterali dopo Sanremo: vuole trasformarlo in un brandTre giorni dopo la fine del Festival di Sanremo 2026, Elettra Lamborghini ha presentato la domanda di registrazione per il marchio Festini bilaterali ... fanpage.it Elettra Lamborghini registra il marchio Festini BilateraliElettra Lamborghini trasforma un tormentone nato durante il Festival di Sanremo in un progetto commerciale: ha registrato il marchio Festini Bilaterali ... corrieredellosport.it Elettra Lamborghini vuole registrare i suoi “festini bilaterali” - facebook.com facebook Serata finale Elettra Lamborghini Voilà #Sanremo2026 x.com