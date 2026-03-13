Sannio | 44 progetti per la sicurezza 3 anni di fondi attivi

Il Ministero dell’Interno ha pubblicato la graduatoria dei contributi destinati alla sicurezza nel Sannio, relativi agli anni dal 2026 al 2028. Sono stati approvati 44 progetti, con fondi attivi per un periodo di tre anni. La lista comprende interventi di varia natura, volti a migliorare la sicurezza nel territorio della provincia.

Il Ministero dell’Interno ha reso pubblica la graduatoria dei contributi per la sicurezza del territorio, coprendo le annualità dal 2026 al 2028. Nel Sannio, provincia di Benevento, sono stati finanziati 44 progetti specifici che coinvolgono quasi la metà dei comuni della zona. Questi interventi mirano alla messa in sicurezza degli edifici e alla prevenzione del dissesto idrogeologico. Le risorse permettono ai sindaci di agire su criticità accumulate nel tempo, trasformando l’incuria passata in opere concrete per il futuro immediato. La mappatura delle opere nel Sannio. I dati ufficiali indicano una copertura significativa: 44 progetti approvati toccano una porzione sostanziale della provincia beneventana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

In graduatoria figurano Montesarchio, Campoli del Monte Taburno, San Giorgio del Sannio, Foiano di Valfortore, Vitulano, Campolattaro, San Lorenzo Maggiore, Paolisi, Limatola, Pietrelcina, Arpaia, San Salvatore Telesino, Casalduni, Molinara, Amorosi, Cep - facebook.com facebook