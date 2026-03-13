Sanità in crisi | 10 proposte per salvare la rete di vicinato

L’Unione nazionale ambulatori e poliambulatori degli enti e dell’ospedalità privata ha programmato un raduno al Teatro Brancaccio di Roma il 14 marzo. L’obiettivo è discutere di dieci proposte per migliorare la rete di assistenza sanitaria di vicinato, che si trova in difficoltà. La riunione coinvolgerà rappresentanti del settore sanitario privato e istituzionale.

L’Unione nazionale ambulatori e poliambulatori degli enti e dell’ospedalità privata ha fissato per il 14 marzo un raduno al Teatro Brancaccio di Roma. L’iniziativa, moderata dal giornalista Alessandro Cecchi Paone, mira a difendere il Servizio sanitario nazionale evidenziando criticità che minacciano l’equilibrio del sistema. Al centro della riflessione vi sono tre nodi critici: tariffe del nomenclatore nazionali inferiori ai costi reali, regole disomogenee nella farmacia dei servizi e una riorganizzazione della rete dei laboratori che rischia di erodere la sanità di prossimità. La presidente Mariastella Giorlandino aprirà i lavori alle 11 in punto, seguita da un saluto video di Al Bano alle 11. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanità in crisi: 10 proposte per salvare la rete di vicinato Articoli correlati Commercio in crisi, Picarella: "Servono politiche urbane per salvare i negozi di vicinato"Il presidente comunale di Confcommercio interviene dopo i dati sulla forte riduzione delle attività e chiede un confronto con il Comune per sostenere... Isernia, sindaco in tenda da 50 notti: analisi e proposte per rilanciare la sanità molisana in crisi.Isernia, Molise – Il sindaco Piero Castrataro ha trascorso la cinquantesima notte consecutiva in una tenda allestita di fronte all'ospedale... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sanità in crisi 10 proposte per salvare... Temi più discussi: Per 8 italiani su 10 le farmacie sono riferimenti essenziali sul territorio, il 90% si fida del farmacista. Il report Censis-Federfarma; Webinar a cura di ANCI e Fondazione IFEL; Gli errori nella Sanità: l’intervento del 10 marzo 2026; Farmacia, per 8 italiani su 10 è un’alternativa valida agli ospedali. Lombardia. Sanità in crisi. Al via confronto con i sindacatiSarà un tavolo unico a discutere della situazione nella sanità pubblica e privata. Il complesso dei tagli ammonta a 300 miliardi. All'orizzonte licenziamenti, tagli al salario, riduzione dei servizi ... quotidianosanita.it Sanità in crisi qui. Per un dito schiacciato cinque ore di attesaISOLA DEL GIGLIOUn episodio che svela la precarietà del sistema sanitario all’Isola del Giglio si è consumato ieri, secondo quanto raccontato da un lettore, a Giglio Porto. La denuncia, in una lettera ... lanazione.it All’Ospedale del Cuore di Massa una nuova TAC di ultima generazione. Un investimento di 1,5 milioni di euro che significa diagnosi più precise, esami più rapidi e meno radiazioni per i pazienti. Tecnologia, competenze e sanità pubblica insieme per una cos - facebook.com facebook Il codice unico del terzo settore e le liste d’attesa in sanità x.com