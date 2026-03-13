Sanità | Iacolino in tribunale 90mila euro sequestrati

Questa mattina alle 08:22, nel palazzo di giustizia di Palermo, si è svolto l’interrogatorio di Salvatore Iacolino. Durante l’udienza, sono stati sequestrati 90 mila euro, che si aggiungono alle evidenze raccolte nell’ambito dell’indagine sulla sanità regionale. L’interprete del procedimento si concentra sulle attività e sui movimenti finanziari dell’indagato. Il procedimento giudiziario prosegue con ulteriori verifiche e accertamenti.

Questa mattina, alle ore 08:22 del 13 marzo 2026, il Palazzo di giustizia di Palermo accoglie Salvatore Iacolino per un’interrogatorio che potrebbe segnare una svolta nell’inchiesta sulla sanità regionale. L’uomo di 62 anni, manager sanitario, è al centro di accuse gravi legate a presunti scambi tra voti e appalti pubblici. La Procura palermitana, sotto la guida di Maurizio de Lucia, sostiene l’esistenza di un patto tra Iacolino e l’imprenditore Carmelo Vetro. La presenza in tribunale avviene in un momento delicato, poiché l’indagato si trova già sottoposto a misure cautelari severe, tra cui il sequestro dei telefoni cellulari e di circa 90.000 euro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

