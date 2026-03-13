Sangue e misteri all’eremo | chi è il profanatore della reliquia trovato morto nel pozzo

Ieri mattina, nel territorio di Fano, è stato ritrovato morto all’interno di un pozzo un uomo di cui non sono ancora state rese note le generalità. La scoperta è avvenuta nell’area dell’Eremo di Monte Giove, dove si sono recate le forze dell’ordine per i rilievi. La vicenda si collega a un episodio di profanazione di una reliquia avvenuto nella stessa zona, anche se i dettagli sulla dinamica sono ancora da chiarire.

Fano, 13 marzo 2026 – Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato ieri mattina all’interno di un pozzo nella zona dell’ Eremo di Monte Giove. Il cadavere è stato recuperato con fatica dai vigili del fuoco dopo ore di lavoro nell’area del monastero camaldolese che domina la città. Nel tardo pomeriggio la vittima è stata identificata in Vasil Khomiak, nato il 7 gennaio 1992, residente a Pesaro in via Branca insieme alla madre. La denuncia di scomparsa da parte della madre. Le ricerche del ragazzo erano partite alle prime luci dell’alba, ma in realtà erano cominciate già la sera precedente, quando la denuncia di scomparsa presentata dalla madre del giovane ai carabinieri di Fano ha permesso agli investigatori di collegare una serie di elementi emersi nei giorni scorsi all’interno dell’eremo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sangue e misteri all’eremo: chi è il profanatore della reliquia trovato morto nel pozzo Articoli correlati Trovato morto in pozzo all’eremo appena depredato: “Collegato al furto della reliquia”Fano (Pesaro e Urbino) 12 marzo 2026 – Il corpo senza vita di una persona è stato trovato questa mattina all’interno di un pozzo nella zona... Leggi anche: Uomo trovato morto nel pozzo dell’Eremo di Monte Giove: si indaga su collegamento con reliquia rubata giorni prima Contenuti utili per approfondire Sangue e misteri all'eremo chi è il... Discussioni sull' argomento Sangue e misteri all’eremo: chi è il profanatore della reliquia trovato morto nel pozzo; Una salamoia di milioni di anni fa all’origine del fenomeno delle cascate di sangue; Il Falsario di Stato. I misteri di Chichiarelli; Il cerchio ancora non spezzato dei misteri dell’omicidio di Olof Palme. Radio1 Rai. . "Vendicare il sangue dei martiri", scrive nel primo messaggio da Guida Suprema iraniana Mojtaba Khamenei. Il Grande Ayatollah non è apparso, è stato letto da una giornalista alla tv di Stato, alimentando i dubbi sulle sue condizioni di salute. facebook #MojtabaKhamenei: “Non rinunceremo a vendicare il sangue dei nostri martiri” x.com