Salvini | rischio missili in Medio Oriente serve cautela

Da ameve.eu 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha espresso preoccupazione riguardo alla possibilità di missili in Medio Oriente, sottolineando la necessità di mantenere la massima cautela. Ha parlato di rischi per i militari italiani presenti nella regione, invitando a prestare attenzione alle situazioni di tensione che si stanno sviluppando. La sua dichiarazione si concentra sulla tutela delle forze italiane coinvolte.

Matteo Salvini, nella sua doppia veste di vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha lanciato un monito sulla sicurezza dei militari italiani dispiegati nel Medio Oriente. Il messaggio arriva durante una trasmissione televisiva, sottolineando che l’Italia non è in conflitto bellico con Russia o Iran, pur facendo parte di un’alleanza occidentale. La preoccupazione si concentra sui soldati presenti in Iraq e Libano, dove la missione è dichiarata difensiva ma esposta a rischi reali come il passaggio di missili sopra le loro teste. La posizione assunta dal evidenzia una tensione tra l’appartenenza a blocchi geopolitici e la necessità di proteggere vite umane in zone ad alto rischio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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