Una ricerca ha analizzato le salviettine usate per rimuovere il trucco, scoprendo che 17 ingredienti rimangono sulla pelle dopo l’uso. La procedura di pulizia serale, spesso considerata semplice, si rivela più complicata a causa di questa composizione chimica. I risultati evidenziano la presenza di sostanze che persistono sulla pelle, senza considerare eventuali effetti a lungo termine.

La routine serale di rimuovere il trucco si rivela un atto più complesso di quanto sembri, nascondendo una composizione chimica che merita un’analisi attenta. Uno studio scientifico ha messo sotto la lente d’ingrandimento 178 prodotti disponibili sul mercato europeo, svelando che queste salviettine contengono in media 17 ingredienti diversi per ogni singolo articolo. Mentre molte persone usano questi panni umidi come soluzione rapida e pratica, i dati indicano che alcune sostanze presenti nella formulazione rimangono sulla pelle senza essere risciacquate via. Questo dettaglio tecnico trasforma un gesto quotidiano in una potenziale fonte di esposizione ad allergeni, richiedendo maggiore consapevolezza da parte del consumatore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salviettine: 17 ingredienti restano sulla pelle

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