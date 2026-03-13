La Vigor si prepara a conquistare i tre punti contro L’Aquila per certificare la salvezza e mantenere vivo l’obiettivo di preservare l’ambiente. La squadra ha un programma chiaro, che include anche alcune soddisfazioni personali, ma prima di tutto deve concentrarsi sulla partita in programma. Dopo questa sfida, si continuerà a guardare al futuro, con Clementi in panchina.

Certificare la salvezza, togliersi qualche soddisfazione e preservare l’ambiente. Il programma della Vigor è ben scandito, ma prima bisogna fare i conti con L’Aquila. La sfida di domenica contro la compagine di Chianese coincide con il ritorno nella spiaggia di velluto di Riccardo Pandolfi, per la prima volta nei panni di avversario, dopo l’improvviso addio ufficializzato lo scorso novembre. Giornata di ritorni e conferme: contro gli abruzzesi infatti sarà chiamato in causa ancora una volta il giovane portiere Diego Perini. Sostituirà Novelli che ieri pomeriggio si è sottoposto ad ulteriori accertamenti per verificare l’entità dell’infortunio al soleo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Salvezza a tre punti. Il futuro con Clementi"

