Salvata la gelateria Brunelli | piano per 1,45 milioni

Il Tribunale civile di Ancona ha approvato un accordo di ristrutturazione dei debiti per la gelateria Brunelli, un punto di riferimento nel settore artigianale. L’azienda, che aveva accumulato un debito di circa 1,45 milioni di euro, si è assestata grazie a questa procedura. La decisione permette di evitare il fallimento e di continuare l’attività.

Il Tribunale civile di Ancona ha omologato un accordo di ristrutturazione dei debiti per l’azienda gelatiere Brunelli, salvando un simbolo del settore artigianale da un buco di quasi un milione e mezzo di euro. La soluzione prevede la cessione dell’attività per 500mila euro e il pagamento graduale dei creditori tra il 2026 e il 2029, garantendo la continuità operativa nonostante le crisi passate. Paolo Brunelli, maestro gelatiere di Senigallia, ha confermato che l’impresa supererà questo momento difficile grazie a un piano condiviso con banche ed enti pubblici. L’accordo copre il 94 per cento dei crediti totali, includendo anche transazioni con Agenzia delle Entrate, Inps e Inail, permettendo all’azienda di ripartire senza interruzioni produttive. 🔗 Leggi su Ameve.eu

