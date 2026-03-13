Nelle qualificazioni per la prima gara a Oslo-Holmenkollen, Embacher e Domen Prevc condividono il miglior punteggio e si posizionano in testa. Tra i partecipanti, si distingue anche Cecon, che ottiene un risultato molto positivo. La competizione si svolge sulla pista del trampolino grande, aprendo la terzultima tappa stagionale della Coppa del Mondo 2025-2026 di salto con gli sci.

Si apre con un insolito ex aequo al primo posto nelle qualificazioni per gara-1 sul trampolino grande di Oslo-Holmenkollen la terzultima tappa stagionale della Coppa del Mondo 2025-2026 di salto con gli sci. Stephan Embacher e Domen Prevc hanno ottenuto infatti lo stesso punteggio al decimo (130.0), confermandosi tra i grandi favoriti per la vittoria in vista delle due competizioni individuali previste nel weekend. Il giovane austriaco ha ottenuto la miglior misura spingendosi fino al punto HS (134 metri) da stanga 11, mentre lo sloveno oro olimpico in carica su Large Hill è atterrato a 128 metri da stanga 10 recuperando punti nel confronto diretto sia a livello di compensazione che soprattutto nella valutazione dei giudici (Embacher ha pasticciato troppo in fase di atterraggio). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Salto con gli sci, Embacher e Domen Prevc svettano in qualificazione a Oslo. Molto bene Cecon

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