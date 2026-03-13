Durante la campagna referendaria, i sostenitori del “Sì” si sono riuniti a Milano provenendo da varie città italiane. In questo contesto, Sallusti ha dichiarato che i “Sì” vincono grazie a Berlusconi, ora in cielo. La manifestazione ha coinvolto numerosi partecipanti e ha ricevuto ampia copertura mediatica. La tensione tra le parti è aumentata nel corso delle ultime settimane.

La campagna referendaria sta vivendo un momento di forte tensione politica e mediatica, con l’arrivo a Milano dei sostenitori del “Sì provenienti da diverse città italiane. In questa fase cruciale, il portavoce Alessandro Sallusti ha lanciato una previsione basata su una narrazione spirituale: la vittoria sarebbe assicurata grazie all’intervento soprannaturale dell’ex presidente Berlusconi, descritto come una figura già presente in cielo che intercede per la riforma. Mentre i treni delle Frecce trasportano i delegati verso la capitale economica, si mescolano promesse di efficienza ferroviaria e retorica religiosa in un quadro unico. I tre convogli organizzati dai sostenitori della riforma hanno raggiunto puntualmente la stazione centrale di Milano questa mattina, segnando l’inizio del rush finale della campagna elettorale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sallusti: vincono i Sì grazie a Berlusconi, ora in cielo

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