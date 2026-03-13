Sal Da Vinci con Per sempre sì all’Este Music Festival

Sal Da Vinci, vincitore della 76ª edizione del Festival di Sanremo, parteciperà alla terza edizione dell’Este Music Festival. La sua presenza è stata annunciata come uno degli eventi principali del festival, che si terrà prossimamente. L’artista sarà sul palco per eseguire il brano

Sal Da Vinci, il vincitore della 76^ edizione del Festival di Sanremo, sarà uno dei protagonisti della terza edizione di Este Music Festival. Il 27 luglio (ore 21.30) porterà al Castello Carrarese la sua “Per sempre sì”, tormentone nazionale e già virale in tutto il mondo. Il tour estivo 2026 offrirà al pubblico uno spettacolo pensato per valorizzare pienamente la dimensione live di Sal Da Vinci: un racconto musicale che intreccia i brani più amati della sua carriera con le canzoni che stanno segnando questo nuovo capitolo artistico. Uno show capace di restituire tutta la forza emotiva e interpretativa che da sempre caratterizza la sua presenza scenica. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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Sal Da Vinci - Per sempre sì (Testo/Lyrics)

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