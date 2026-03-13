sal da vinci annuncia il tour estivo il calendario e i biglietti

Sal Da Vinci ha annunciato il suo tour estivo che si svolgerà nelle principali arene all'aperto di tutta Italia. Sono stati pubblicati il calendario completo delle date e i dettagli per l'acquisto dei biglietti. L'artista si esibirà in diverse città, portando sul palco il suo repertorio musicale. I fan possono consultare le date e acquistare i biglietti attraverso i canali ufficiali.

Sal Da Vinci annuncia il tour estivo nelle principali arene all’aperto di tutta Italia, ecco il calendario e i biglietti. Dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2026 con il brano Per sempre sì, Sal Da Vinci inaugura una nuova stagione dal vivo con il tour estivo 2026, una tournée che, partendo il 18 luglio all’Arena della Regina di Cattolica, attraverserà l’Italia toccando festival e arene tra i più prestigiosi della stagione. Un percorso musicale che accompagnerà l’artista per tutta l’estate e che culminerà con due grandi concerti evento il 25 e 26 settembre 2026 all’Arena Flegrea di Napoli, prima dell’avvio del tour nei teatri italiani previsto da ottobre. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

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