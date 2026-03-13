Sal Da Vinci a Chiaia | vista Capri e lusso da 4.600 euro

Sal Da Vinci, vincitore di Sanremo 2026, ha scelto di radicare la sua vita e la sua famiglia nel cuore di Napoli, specificamente nella zona esclusiva di Chiaia. La dimora dell'artista si distingue per una posizione strategica che offre uno spaccato visivo unico sull'isola di Capri e sul Golfo di Napoli. Questa scelta abitativa non è casuale ma riflette un legame profondo con il territorio che lo ha formato. L'appartamento, situato in una delle aree più pregiate della città partenopea, rappresenta un investimento immobiliare significativo, con valori di mercato che toccano i 4.600 euro al metro quadrato. La residenza ospita l'artista insieme alla moglie Paola Pugliese e ai due figli, Francesco e Annachiara, creando un nucleo familiare stabile dopo decenni di convivenza iniziata con le nozze del 1992.