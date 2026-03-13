Sabbioneta a Sanremo | i ministri puntano sul turismo

A Sanremo, i ministri si sono riuniti per il Forum nazionale delle Bandiere Arancioni, con l’obiettivo di promuovere il turismo. Tra i partecipanti c’era anche Sabbioneta, la storica città nota come la Piccola Atene dei Gonzaga. La presenza di questa località, conosciuta per il suo patrimonio artistico e architettonico, ha attirato l’attenzione degli organizzatori. La partecipazione di Sabbioneta si inserisce in un contesto di iniziative dedicate alla valorizzazione del territorio.

Sabbioneta, la Piccola Atene dei Gonzaga, si trova oggi a Sanremo per il Forum nazionale delle Bandiere Arancioni. Il Sindaco Marco Pasquali e il Vice Sindaco Franco Alessandria rappresentano il territorio mantovano nel Teatro del Casinò. L’evento, promosso dal Touring Club Italiano, riunisce oltre cento primi cittadini e massimi esponenti del Governo per definire nuove frontiere del turismo di qualità. Al centro dei lavori, le strategie per trasformare i piccoli borghi storici in motori trainanti della crescita economica nazionale attraverso un modello di sviluppo sostenibile. La presenza ministeriale include il Ministro del Turismo Daniela Santanchè, il Ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin e il Vice Ministro dei Trasporti Edoardo Rixi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sabbioneta a Sanremo: i ministri puntano sul turismo Articoli correlati Bando per giovani che puntano sul turismo ruraleLa Romagna Forlivese punta sui giovani per valorizzare un particolare tipo di turismo, quello rurale ed esperienziale, caratterizzato dal contatto... Turismo: Vietri sul Mare presente alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo di MilanoIl Comune di Vietri sul Mare sarà presente alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo di Milano, in programma dal 10 al 12 febbraio 2026 presso...