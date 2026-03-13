Nel foglio di sabato e domenica sono presenti dodici pagine dedicate all'inserto culturale, disponibile in edicola e scaricabile a partire dalle 22. La sezione offre una selezione di contenuti e approfondimenti su libri, arte e musica, pensati per offrire ai lettori un'ampia panoramica degli argomenti più discussi del momento. La pubblicazione si rivolge a chi desidera approfondire tematiche culturali durante il weekend.

Questo fine settimana nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco cosa trovate in edicola ( e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì ) Il giudice della stanza accanto. Come la casta dei cosiddetti “magistrati coraggiosi” ha neutralizzato, addomesticato e bullizzato i colleghi che avrebbero dovuto controllarli. Avevano un braccio armato: i giornalisti del circo mediatico giudiziario – di Giuseppe Sottile Citofonare Roth. Reportage da Newark, New Jersey, sulle tracce dello scrittore di “Pastorale americana”. Bistrattato in vita, e pure da morto – di Michele Masneri Gli imperi della disperazione. L’Europa... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana

Approfondimenti e contenuti su Sabato e domenica nel Foglio Cosa c'è...

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Conferenza pubblica sul referendum costituzionale sabato 14 marzo al Circolo Landonio di Busto Arsizio. - facebook.com facebook

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