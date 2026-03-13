Sabato 14 marzo l' evento I nostri riflessi migliori

Un pomeriggio di confronto, testimonianze e approfondimenti dedicato ai disturbi alimentari, al rapporto con il proprio corpo e alla percezione di sé. Sabato 14 marzo, dalle 15 alle 19.30, la Sala Azzurra al secondo piano della Scuola Normale Superiore, in Piazza dei Cavalieri, ospiterà l’iniziativa “I nostri riflessi migliori”, organizzata dall’Associazione La Vita Oltre Lo Specchio. L’evento si inserisce nelle iniziative della Giornata Nazionale per il contrasto ai Disturbi Alimentari, la XV edizione del Fiocchetto Lilla, che ogni anno ricorre il 15 marzo. L’obiettivo dell’incontro è promuovere una riflessione sul tema dei disturbi.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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