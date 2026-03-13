Sa Vardia in aula | 8 cavalieri contro la legge del 1940

Otto cavalieri sono comparsi questa mattina in tribunale a Nuoro per rispondere delle accuse legate alla manifestazione equestre Sa Vardia, tenutasi nel 2022. Il processo riguarda l’organizzazione e la partecipazione all’evento, che si svolge ogni anno nella zona. La discussione si concentra sui dettagli legati alla gestione dell’edizione passata e alle eventuali violazioni delle norme vigenti.

Un processo penale si sta svolgendo al tribunale di Nuoro, dove otto cavalieri sono chiamati a rispondere per l'edizione del 2022 della manifestazione equestre Sa Vardia. La difesa ha portato in aula l'ex sindaco Dionigi Deledda e l'ex parroco don Antonello Corrias per dimostrare che l'evento non è semplice intrattenimento ma un atto di fede radicato nella storia di Orgosolo. La prossima udienza fissata per il 19 maggio segnerà la fase conclusiva delle arringhe prima della sentenza. Il conflitto giuridico nasce dall'applicazione rigida dell'articolo 122 del regio decreto del 1940, norma che vieta spettacoli non autorizzati con rischi per la sicurezza pubblica.