Russell domina Shanghai | Antonelli a 0.12? Red Bull

Durante le prove libere del Gran Premio della Cina a Shanghai, George Russell si è posizionato in cima alla classifica con il miglior tempo di 1:32. Antonelli ha concluso con uno scarto di 0,12 secondi. La Red Bull ha partecipato alle sessioni, ma il dettaglio sul loro piazzamento non è stato comunicato.

George Russell guida la classifica delle prove libere del Gran Premio della Cina a Shanghai con un tempo di 1:32.741, precedendo il compagno di scuderia Andrea Kimi Antonelli di soli 120 millesimi. La sessione unica di prove si conclude con una Mercedes che domina nettamente, lasciando dietro di sé le altre monoposto con distacchi significativi. La gara sprint è programmata per le ore 04.00, ma lo schieramento di partenza sarà definito dalla Sprint Qualifying alle 08.30. Mentre i piloti italiani come Antonelli mostrano potenziale, le scuderie storiche come Red Bull e Ferrari appaiono in difficoltà tecnica su questo tracciato specifico. Il dominio tecnico della Mercedes a Shanghai.