Il pilota di Formula 1 ha criticato la Ferrari per non aver voluto modificare le regole sulle partenze, definendo questa scelta

Le partenze delle nuove fanno ancora discutere. E generano anche polemiche, come quella tra George Russell e la Ferrari, che però il pilota inglese non ha mai nominato. Il fulcro della questione è la gestione dell'energia delle batterie, che in Australia ha causato evidenti differenziali di velocità allo start, portando a sfiorare collisioni come quella tra Franco Colapinto e Liam Lawson. Russell ha identificato la causa in quella che ha definito una "regola molto bizzarra". Secondo il pilota Mercedes, la norma attuale limita il recupero energetico nel giro di formazione, penalizzando soprattutto le vetture più avanzate nello schieramento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Russell, attacco alla Ferrari: "Un po' sciocco non voler modificare le partenze"

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