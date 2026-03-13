Ruspa senza targa | Gnoli in carcere per omicidio colposo

Lerry Gnoli, 54 anni, è in carcere con l’accusa di omicidio colposo, e il processo è partito ufficialmente. La richiesta di scarcerazione è stata presentata, e potrebbe essere accolta grazie alla disponibilità del padre. Nel frattempo, la ruspa senza targa coinvolta nel caso è stata sequestrata. La vicenda riguarda ancora aspetti giudiziari e investigativi.

Il processo contro Lerry Gnoli è iniziato ufficialmente, con la richiesta di scarcerazione del 54enne che potrebbe essere accolta grazie alla disponibilità del padre. La tragedia si è consumata il 24 maggio scorso sulla spiaggia di Pinarella di Cervia, dove una ruspa ha investito a morte la turista vicentina Elisa Spadavecchia. L'udienza ha la costituzione della parte civile da parte del Comune di Cervia e dei familiari della vittima, oltre alla citazione dell'assicurazione Unipol e del consorzio Consar come responsabili civili. Il giudice Piervittorio Farinella ha riservato il provvedimento sulla libertà vigilata, mentre l'imputato rimane in carcere dal 28 giugno scorso per omicidio colposo aggravato e violazioni delle norme sul lavoro.