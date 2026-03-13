La Pistoiese si prepara alla fase decisiva del campionato di Serie D nel Girone D, con otto partite ancora da giocare. Attualmente, Lentigione guida con 58 punti, seguito da Desenzano con 57 e la squadra toscana con 56 punti. La classifica si mantiene molto compatta e aperta, rendendo il finale di stagione particolarmente incerto.

Lentigione 58, Desenzano 57, Pistoiese 56. A otto giornate dal termine del campionato la classifica del Girone D di Serie D è più indecifrabile che mai. In due punti sono racchiuse tre squadre, tutte con ambizioni di vittoria, che si contenderanno la promozione in Serie C in questo ultimo mese e mezzo di campionato. Se sul podio l’incertezza è massima, lo stesso non può dirsi per le squadre che seguono come Piacenza e Pro Sesto, rispettivamente quarta con 48 punti e quinta con 47. Sia gli emiliani che i lombardi, dopo un girone d’andata a gran ritmo, hanno mollato la presa nelle ultime cinque partite, vincendone solamente due e staccandosi con ogni probabilità in modo definitivo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Rush finale per la Pistoiese. Otto partite determinanti

Articoli correlati

Otto vittorie su otto partite per la Pescara Nuoto & Pallanuoto: si arrende anche il Villa YorkProsegue la cavalcata vincente della Pescara Nuoto e Pallanuoto nel campionato di Serie B girone 3.

Manovra, rush finale alla Camera: il governo chiede la fiducia. Il voto finale è previsto per martedìLa Legge di bilancio 2026 entra nelle fasi finali: dopo la pausa delle vacanze natalizie, i deputati sono tornati al lavoro sul testo in questi...

Una selezione di notizie su Rush finale

Temi più discussi: Concordato 2025-26, rush finale per partecipare alla sanatoria; Doppie sedute in palestra per prepararsi al meglio al rush finale; Sant’Ubaldo, si parte col restauro della cupola. Rush finale per i lavori alla chiesa danneggiata dal maltempo nel 2023; Cantiere Diga di Begato, palazzine al rush finale: primi inquilini a giugno, più verde e aree pedonali.

Volley A2, La Consar affronta di slancio il gran finaleSettimana di lavoro per la Consar Ravenna che si prepara per il rush finale di questo imprevedibile campionato di serie A2. Tra le formazioni più ... corriereromagna.it

Pallavolo serie A3 – Gabbiano carico per il rush finale. Radici: Chiudiamo in bellezzaMantova Il Gabbiano conclude domenica a Trebaseleghe (ore 18) la stagione regolare nel girone Bianco. Sarà ospite della formazione padovana guidata da ... vocedimantova.it

#Udinese, tegola per il rush finale: lesione al bicipite femorale per #Zemura. Col #Milan #Arizala in campo #SerieA x.com

ECCELLENZA | Praiatortora a caccia di un’altra vittoria contro Brancaleone, rush finale decisivo per la corsa al primo posto - facebook.com facebook