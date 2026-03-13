Ruggero de I Timidi arriva a Bologna con Shyland

Ruggero de I Timidi, noto come il cantante timido più amato in Italia, sta portando in tour il suo nuovo spettacolo, intitolato Shyland. La tournée continua con una data a Bologna, dove l’artista si esibirà dal vivo. La sua presenza sul palco e il concerto sono previsti per questa occasione, mentre i fan attendono di ascoltare le sue canzoni dal vivo.

Prosegue il tour di Ruggero de I Timidi, il cantante timido più amato d’Italia, che porta dal vivo il nuovo spettacolo Shyland. L’appuntamento è a Bologna, il 9 aprile, al Locomotiv Club, per una serata che promette di trasformarsi in una vera e propria festa.Shyland è un universo parallelo dove la timidezza si trasforma in energia: uno spettacolo che mescola musica, comicità e atmosfere elettroniche.Sul palco, accanto a Ruggero, Fabiana Incoronata Bisceglia, per uno show che unisce concerto e spettacolo comico, tra brani cult del repertorio e nuove sorprese.Shyland diventa così una notte fuori dall’ordinario, in cui ogni spettatore può lasciarsi andare e diventare quello che vuole. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Ruggero de I Timidi live al Viper con "Shyland"

Contenuti utili per approfondire Ruggero de I Timidi arriva a Bologna...

Temi più discussi: Ruggero de I Timidi a Roma con Shyland; Viper Theatre: lo spettacolo musicale Shyland con Ruggero de I Timidi all'Otel di Firenze; Ruggero il timido, polemica per il cantante al Buffalo Beer Festival. Il sindaco: Cosa si potrebbe dire di una canzone che parla di...; Gin & Sound a Morbegno.

Ruggero de I Timidi - Shylandarriva a San Martino Buon Albergo con Shyland. Prosegue il tour di Ruggero de I Timidi, il cantante timido più amato d’Italia, che porta dal vivo il nuovo spettacolo Shyland. L’appuntamento è a Sa ... veronasera.it

Ruggero de I Timidi a Roma con ShylandProsegue il tour di Ruggero de I Timidi, il cantante timido più amato d’Italia, che porta dal vivo il nuovo spettacolo SHYLAND. L’appuntamento è a Roma, il 23 aprile, al Largo Venue, per una serata ch ... romatoday.it

#messaggiopromozionale La Studio dentistico del dott. Ruggero De Medicis eccelle in innovazione, cura ed esperienza al servizio dei pazienti da oltre 122 anni. Lo studio é dotato di ogni nuova tecnologia ed è specializzato nella risoluzione di casi complessi - facebook.com facebook