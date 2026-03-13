Rudere in via Tagliamento | 10 anni di allarme sociale

Un edificio abbandonato in via Tagliamento è al centro di un problema che si protrae da più di dieci anni. La struttura, ormai lasciata senza manutenzione, si trova in una zona residenziale e da tempo rappresenta una fonte di preoccupazione per residenti e autorità locali. La situazione è rimasta invariata nel corso degli anni, alimentando una crescente tensione nella comunità.

Un rudere abbandonato in via Tagliamento, nel cuore di una zona residenziale, è diventato il fulcro di un allarme sociale che dura da oltre un decennio. La segnalazione di una residente di via Monviso ha scosso l'assessorato all'Urbanistica, portando l'assessore Marco Lamperti a ordinare un sopralluogo immediato della polizia locale. La questione non riguarda solo la sicurezza fisica dei bambini o dei proprietari di cani, ma tocca il nucleo del rapporto tra amministrazione e cittadini. L'edificio cadente minaccia una preziosa oasi naturalistica vicina al centro urbano. La richiesta è chiara: si chiede all'amministrazione di attivare strumenti coercitivi verso i proprietari per sanare la situazione.