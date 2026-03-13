Un rudere abbandonato si trova in via Tagliamento, attirando l’attenzione dei residenti. Una donna residente in via Monviso ha inviato una segnalazione all’assessorato all’Urbanistica, evidenziando la presenza di questa struttura in stato di abbandono. La situazione ha suscitato preoccupazione tra i cittadini che si interessano di ordine e pulizia nei quartieri.

Cittadini attenti a ordine e pulizia nei quartieri. Una signora residente in via Monviso ha scritto all’assessorato all’Urbanistica per segnalare la presenza di un rudere abbandonato in via Tagliamento. Il vecchio stabile abbandonato è oggetto di diatribe immobiliari e segnalazioni da parte del vicinato e delle associazioni di quartiere da oltre 10 anni. Il rudere non è stato abbattuto, né l’ area circostante è stata bonificata. Il fabbricato cadente e l’ area perimetrale sono ricettacolo di pericoli (sporcizia, animali e insediamenti abusivi) e sfregio alla paesaggistica di una preziosa oasi naturalistica in prossimità del centro. La signora si chiede se l’amministrazione non abbia margini per indurre la proprietà dell’area a ripristinare uno stato dignitoso dei luoghi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rudere abbandonato in via Tagliamento: "È allarme sociale"

