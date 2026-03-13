Ruba tre chili di rame strappandoli dai condizionatori del circolo nautico

All'alba di oggi, un uomo è stato sorpreso dai carabinieri mentre si trovava sul tetto del circolo nautico di Stabia. Durante un controllo, i militari hanno scoperto che aveva rubato tre chili di rame, strappandoli dai condizionatori dell'edificio. L'uomo è stato arrestato sul posto e condotto in caserma per le procedure di rito.

All'alba di oggi, mentre erano in villa comunale a bordo di una gazzella, i carabinieri hanno notato un uomo sul tetto dello storico circolo nautico stabiese. Raggiunto il lastrico solare, i carabinieri hanno sorpreso il 43enne, già noto alle forze dell'ordine, in possesso di alcuni tubi di rame - 3 chili – appena rubati dai condizionatori istallati sul tetto del circolo.