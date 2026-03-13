Rox AI | da zero a 1,2 miliardi in un anno

Una startup specializzata in automazione delle vendite ha annunciato di aver raggiunto una valutazione di 1,2 miliardi di dollari in un solo anno. L’azienda si concentra sull’uso di agenti autonomi per migliorare i processi di vendita. Durante questo periodo, ha visto crescere rapidamente il suo valore, attirando l’attenzione del mercato e degli investitori. La notizia è stata diffusa attraverso comunicati ufficiali dell’azienda.

Rox AI, startup focalizzata sull’automazione delle vendite tramite agenti autonomi, ha raggiunto una valutazione di 1,2 miliardi di dollari. La notizia emerge da fonti multiple che confermano un nuovo round di finanziamento. La valutazione arriva dopo un investimento guidato dal fondo General Catalyst, tornato a sostenere l’azienda. Al momento della chiusura del raccolto fondi l’anno scorso, i ricavi annuali ricorrenti erano proiettati a 8 milioni di dollari per il termine del 2025. Fondata nel 2024 da Ishan Mukherjee, ex responsabile crescita di New Relic, la società si posiziona come un sistema operativo intelligente per i ricavi. Gli agenti artificiali monitorano conti esistenti, ricercano potenziali clienti e aggiornano automaticamente il CRM aziendale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rox AI: da zero a 1,2 miliardi in un anno Articoli correlati I bar italiani valgono 23,8 miliardi all’anno, scontrino medio da 4,2 euroNel 2025 il giro d’affari complessivo dei bar italiani ha raggiunto i 23,8 miliardi di euro. Ucraina, i fiumi di contanti che arrivano nel paese: “Da inizio anno 1,3 miliardi e 146 kg d’oro solo attraverso l’Ungheria”“Il valore degli oggetti presenti nei mezzi sequestrati ammonta a 40 milioni di dollari Usa, 35 milioni di euro e 9 kg di oro”.