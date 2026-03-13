Rotondi | Salvo Lima vittima politica senza processo

Gianfranco Rotondi ha scritto sui social network per ricordare Salvo Lima, ex sindaco di Palermo e figura importante nella corrente politica vicina a Andreotti. Lima è stato vittima politica senza aver mai affrontato un processo. La sua figura rimane al centro di discussioni pubbliche, anche attraverso i messaggi diffusi online.

Gianfranco Rotondi ha utilizzato i social network per ricordare Salvo Lima, ex sindaco di Palermo e figura chiave della corrente politica legata a Andreotti. L’ex onorevole definisce il siciliano una vittima diretta delle organizzazioni criminali, contestando aspramente le accuse di collusione lanciate da alcuni ambienti dell’antimafia senza che mai fosse avviato un processo giudiziario formale. Secondo la ricostruzione proposta da Rotondi, la narrazione pubblica dominante attribuisce l’omicidio a semplici regolamenti di conti interni alla criminalità organizzata, ignorando invece la natura politica del gesto violento. L’assassinio avvenne la mattina del 12 marzo 1992 nel quartiere di Mondello, dove due aggressori su motocicletta fecero fuoco contro Lima. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rotondi: Salvo Lima, vittima politica senza processo Articoli correlati Ariano Irpino (AV) – L’intuizione dell’operatore del “112” mette in salvo una donna vittima di violenza: 50enne arrestato dai CarabinieriL’uomo, già noto alle forze dell’ordine, avrebbe minacciato e percosso l’ex moglie: decisivo l’intervento dei Carabinieri allertati dal 112 I... Processo Ciro Grillo, la motivazione della condanna: “Vittima attendibile”TEMPIO PAUSANIA – Il tribunale di Tempio Pausania ha depositato oggi, 23 dicembre 2025, le motivazioni della sentenza di condanna a carico del figlio... The one he longed for day and night was right beside him—as his personal secretary! #drama #engsub