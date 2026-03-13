Rothko a Palazzo Strozzi | finestre sulle nostre emozioni

A Palazzo Strozzi è in corso una mostra dedicata a Mark Rothko, artista americano noto per le sue opere astratte e i campi di colore. L'esposizione presenta diverse tele dell'artista, mettendo in evidenza la sua tecnica e il modo in cui utilizza i colori per comunicare emozioni. La retrospettiva offre ai visitatori un'occasione di osservare da vicino i dettagli delle sue creazioni.

Palazzo Strozzi accoglie Mark Rothko in una retrospettiva che ridefinisce il concetto di spazio pittorico. L’esposizione, aperta fino al 23 agosto, trasforma i grandi campi di colore in finestre aperte sulle emozioni e sui dubbi esistenziali dell’uomo moderno. La mostra non è una semplice raccolta di tele, ma un percorso filosofico curato da Elena Geuna e Christopher Rothko. Le opere provengono da istituzioni globali come il MoMA di New York e il Guggenheim di Bilbao, offrendo un incontro diretto con l’astrazione più pura del secondo Novecento. Questo evento segna un punto di svolta nella lettura dell’opera dell’artista russo naturalizzato americano. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rothko a Palazzo Strozzi: finestre sulle nostre emozioni Articoli correlati Leggi anche: Palazzo Strozzi fa il botto. Dopo l’Angelico, c’è Rothko Rothko a Firenze: capolavori dal MoMA e la Tate a Palazzo StrozziA Palazzo Strozzi si prepara un appuntamento culturale di portata internazionale che porterà a Firenze l’opera del maestro americano Mark Rothko. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Palazzo Strozzi Temi più discussi: Mark Rothko. Dentro l’opera; A Firenze ha aperto la grande mostra su Mark Rothko; La grande mostra di Mark Rothko a Palazzo Strozzi; Visite guidate – Rothko a Firenze. A Palazzo Strozzi la grande mostra Rothko a FirenzeLa mostra Rothko a Firenze sarà una delle più importanti mostre mai dedicate a Mark Rothko (1903-1970), indiscusso maestro dell’arte moderna. Dal 14 marzo al 23 agosto 2026, la Fondazione Palazzo Stro ... nove.firenze.it Rothko a Firenze, la grande mostra a Palazzo Strozzi: 70 opere, molte mai esposte prima in ItaliaPalazzo Strozzi apre le porte ad una delle più grandi mostre mai dedicate a Mark Rothko. A cura di Christopher Rothko ed Elena Geuna, Rothko a Firenze rappresenta un progetto unico, concepito apposita ... 055firenze.it #TOMORROW GREAT OPENING “ROTHKO A FIRENZE” Palazzo Strozzi - facebook.com facebook Una grande mostra celebra a Palazzo Strozzi Mark Rothko, maestro dell’arte moderna x.com