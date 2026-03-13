Rothko a Firenze | 70 opere spiritualità e storia

A Firenze è in corso una mostra dedicata a Rothko, presentando settanta sue opere che esplorano temi di spiritualità e emozioni profonde. L’esposizione, visitabile fino a una data stabilita, offre al pubblico un’occasione di scoprire l’universo artistico dell’autore attraverso dipinti caratterizzati da grandi campiture di colore e atmosfere intense. L’evento rappresenta un punto di riferimento nel panorama culturale della città.

Firenze accoglie con un evento culturale di portata internazionale che ridefinisce il rapporto tra arte astratta e spiritualità. Dal 14 marzo al 23 agosto, oltre settanta opere di Mark Rothko invadono Palazzo Strozzi, il Museo di San Marco e la Biblioteca Medicea Laurenziana. L'iniziativa è curata da Elena Geuna e vede la presenza attiva di Christopher Rothko, figlio dell'artista, che definisce questa esposizione come l'ultima a cui parteciperà direttamente. Si tratta di un viaggio visivo attraverso le fasi della vita del pittore, nato Rotkovic nel 1903 in Lettonia, emigrato negli Stati Uniti e diventato uno dei giganti dell'arte moderna. Un dialogo tra epoche: dal talmudico all'astratto.