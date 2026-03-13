I nerazzurri hanno raggiunto un valore complessivo di 743 milioni di euro, con Pio Esposito che si distingue come uno dei giocatori più rappresentativi. La cifra è stata comunicata da Oaktree, che ha sottolineato l’importanza di questo risultato. L’obiettivo di crescita rimane centrale per la società, che punta a consolidare la propria posizione nel mercato.

Inter News 24 Rosa Inter, i nerazzurri hanno raggiunto un valore complessivo di 743 milioni di euro: Pio Esposito fiore all’occhiello. L’ Inter di Beppe Marotta si conferma regina del calcio italiano non solo sul campo, dove difende il primato di 67 punti, ma anche nel valore economico della propria rosa. Secondo l’ultima analisi della Gazzetta dello Sport, il parco giocatori nerazzurro ha raggiunto una quotazione complessiva di 743 milioni di euro, segnando un incremento di 50 milioni rispetto allo scorso settembre. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Rosa Inter, valore da 743 milioni: l’obiettivo di Marotta è il traguardo del miliardo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Rosa Inter, valore alle stelle: dato da urlo e obiettivo chiaro da parte di Oaktree

