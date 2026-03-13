Romina Carrisi divorzia all’improvviso ma ha un bimbo di due anni Arriva il commento di Al Bano

Romina Carrisi ha annunciato il divorzio da Stefano Rastelli, lasciando dietro di sé un figlio di due anni. La coppia si è separata improvvisamente, senza dettagli aggiuntivi sulla causa della rottura. Al Bano, cantante e padre di Romina, ha rilasciato un commento sulla situazione. La notizia ha suscitato discussioni tra i media e i fan della famiglia.

Il piccolo Axel Lupo è nato dall'amore di Romina per Stefano Rastelli. A lui va il pensiero del nonno Nella storia che in questi giorni riguarda Romina Carrisi e Stefano Rastelli c’è un dettaglio che pesa più di tutti gli altri: in mezzo alla rottura c’è un bambino piccolo, Axel Lupo, due anni appena. È anche per questo che Al Bano, pur evitando di entrare nel merito delle accuse e delle responsabilità, ha deciso di parlare. E lo fa con il tono di chi prova a tenere insieme discrezione e protezione familiare: “Da papà e nonno l’aiuterò”. Romina, 38 anni, e Rastelli, 53, stavano insieme dal 2022. La separazione è emersa dopo un passaggio televisivo in cui lei ha raccontato la crisi usando parole nette: tra loro, ha detto, “manca il rispetto”. 🔗 Leggi su Today.it

Articoli correlati

Al Bano sulla separazione della figlia Romina Carrisi: “Un dolore, ci sono passato anch’io”È ormai nota la fine della storia d’amore tra Romina Carrisi e Stefano Rastelli, un addio inaspettato per un legame tanto profondo e benedetto dalla...

“Un dolore”. Al Bano, la confessione sulla figlia Romina Carrisi dopo la notizia sul privatoLa brutta notizia su Romina Carrisi continua a far discutere e, nelle ultime ore, è diventata anche una questione familiare.

Tutto quello che riguarda Romina Carrisi

Discussioni sull' argomento L’ex compagno di Romina Carrisi: Inaccettabili le sue accuse a ‘Verissimo’!; ''Accuse inaccettabili'': Stefano Rastelli replica all’ex compagna Romina Carrisi dopo le parole della 38e ...

Al Bano sulla separazione della figlia Romina Carrisi: Un dolore, ci sono passato anch’ioUna separazione non è mai semplice, specialmente se c’è in gioco il benessere di un figlio. Al Bano commenta quanto accaduto alla figlia Romina Jr. dilei.it

''Accuse inaccettabili'': Stefano Rastelli replica all’ex compagna Romina Carrisi dopo le parole della 38enne in tv''Accuse inaccettabili'': Stefano Rastelli replica all’ex compagna Romina Carrisi dopo le parole della 38enne in tv ... gossip.it

La fine della storia d'amore tra Romina Carrisi e il regista Stefano Rastelli è diventata un affare di famiglia. Le parole di Al Bano sulla separazione della figlia. - facebook.com facebook