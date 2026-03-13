Roma Volley Romy Jatzko firma con le Wolves

La squadra di pallavolo di Roma ha annunciato l’ingaggio di Romy Jatzko, schiacciatrice tedesca, che si unisce alle Wolves. La giocatrice porta con sé esperienza internazionale e competenze che arricchiranno il roster. La firma è stata ufficializzata di recente e la Jatzko sarà disponibile per le prossime partite della stagione. La notizia è stata comunicata attraverso i canali ufficiali del club.

La schiacciatrice tedesca entra ufficialmente a far parte del team giallorosso portano qualità ed esperienza internazionale LaSMI Roma Volleyufficializza l’ingaggio della schiacciatrice tedesca Romy Jatzko, nuovo rinforzo offensivo della squadra capitolina in vista del finale di stagione. La giocatrice, che nelle ultime due settimane si era già allenata con il gruppo dopo aver superato un infortunio, entra ufficialmente a far parte del roster giallorosso portando esperienza internazionale e qualità tecniche importanti. Nata a Berlino,Jatzkovanta già un palmarès significativo nonostante la giovane età. Nel corso della sua carriera ha conquistato due Supercoppe di Germania,una Coppa di Germania,una Coppa di Franciaeuna Coppa CEV, dimostrando di poter competere ad alti livelli nelle competizioni internazionali. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Roma Volley, Romy Jatzko firma con le Wolves Articoli correlati Roma Volley, le Wolves si fermano ai quarti di Coppa Italia A2: Padova passa a Roma 3-1Si interrompe ai quarti di finale il cammino della SMI Roma Volley in Coppa Italia Frecciarossa di Serie A2. Leggi anche: Roma Volley, le Wolves a caccia di un altro successo contro Busto Arsizio Aggiornamenti e notizie su Roma Volley Volley Mercato: Roma ingaggia Romy JatzkoSchiacciatrice tedesca, ha giocato nell’ultima stagione nel Mulhouse vincendo la Coppa di Francia. Rientra da un periodo di recupero post infortunio. Sarà a disposizione di Cuccarini per il finale di ... corrieredellosport.it Pallavolo Mercato – Romy Jatzko è ufficialmente una nuova giocatrice della SMI Roma VolleyVisualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roma Volley Club Femminile (@romavolleyclub_femminile) ... ivolleymagazine.it