Il Comune di Roma ha approvato ufficialmente il progetto dello stadio di Pietralata, con una comunicazione che conferma anche la data di inizio lavori. L’annuncio si rende necessario in un contesto segnato da lunghe procedure burocratiche e attese protratte nel tempo. La decisione arriva dopo un iter amministrativo che ha coinvolto diverse autorità locali.

Annunciare ufficialmente un nuovo stadio in Serie A è un’impresa. Non si tratta di un modo di dire, considerando le tante lungaggini burocratiche che tocca fronteggiare. Ne sa qualcosa la Roma, che da almeno due gestioni tenta di ottenere il via libera per i lavori del nuovo impianto. I Friedkin sono riusciti laddove sembrava davvero impossibile. Ci sarà dunque l’ addio all’Olimpico, per quanto doloroso possa essere per i tifosi giallorossi. Ha ufficialmente inizio il sogno dello stadio di proprietà della Roma a Pietralata. Di seguito tutto quello che sappiamo in merito. Nuovo stadio della Roma. Qualcosa si muove in Italia, per quanto sempre con i nostri tempi un po’ biblici. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Roma, ufficiale lo stadio di Pietralata dopo l’ok del Comune: progetto e data

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