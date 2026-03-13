Roma LNDC Animal Protection | Cagnolina imbavagliata con la museruola di stoffa e con una lesione al collo

A Roma, la LNDC Animal Protection ha denunciato un caso in cui una cagnolina è stata trovata con una museruola di stoffa stretta sul muso e una ferita al collo. L’organizzazione ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica, segnalando la situazione di maltrattamento e chiedendo approfondimenti sull’accaduto. La scoperta ha suscitato attenzione tra gli attivisti e le autorità locali.

Roma, 13 marzo 2026 – LNDC Animal Protection ha sporto denuncia presso la Procura della Repubblica di Roma in merito alla situazione di una cagnolina che, secondo quanto emerso, sarebbe stata costretta a indossare in modo continuativo una museruola di stoffa, arrivando a provocare una lesione al collo dell’animale. La denuncia è stata depositata dalla Presidente nazionale Piera Rosati, insieme al Consigliere capitolino e Consigliere delegato all’Ambiente e alla Tutela animale della Città Metropolitana di Roma Capitale, Rocco Ferraro. La vicenda riguarda una cagnolina recuperata il 12 marzo 2026 nei pressi di una struttura ospedaliera di Roma, dove la proprietaria – secondo quanto ricostruito – l’avrebbe lasciata momentaneamente all’esterno con un biglietto contenente il proprio numero di telefono mentre si trovava al pronto soccorso. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Cane lasciato morire legato a una catena a Spoltore, Lndc Animal Protection in tribunale per la prima udienzaPrima udienza, giovedì 19 febbraio, nel tribunale di Pescara per il caso del cane lasciato morire di fame e di sete a Spoltore, denunciato da Lndc... Lndc Animal Protection: "Indignati per la vicenda del canile, ennesima promessa non mantenuta da Masci"“Profonda indignazione per quanto emerso, da una nota stampa del consigliere comunale di opposizione Paolo Sola, in merito all’esclusione del... Altri aggiornamenti su Animal Protection Temi più discussi: Stop al Piano straordinario fauna selvatica; Dal Nord - ovest: cuccioli rinchiusi fra i rifiuti: Fermate la vendita di animali online; Fauna selvatica, il Tar del Lazio blocca il Piano straordinario per la gestione del Ministero; Cane impallinato lasciato morire agonizzante in un fosso. Le associazioni: Chi sa parli. Brescia, due cani uccisi brutalmente: scatta la denuncia di Lndc Animal ProtectionDue episodi di violenza estrema hanno scosso la città lombarda. L’associazione mette a disposizione uno sportello legale per raccogliere informazioni utili alle indagini. quibrescia.it Lndc Animal Protection celebra i 75 anni a Roma. Sempre in difesa degli animaliSe hai già un account su Oggi o su un sito RCS (Corriere, Gazzetta, IoDonna) puoi accedere con le tue credenziali oppure con i tuoi account social. oggi.it In situazioni di crisi internazionale, quando i cittadini italiani sono costretti a lasciare rapidamente un Paese, anche gli animali devono poter tornare a casa con le loro famiglie. Per questo LNDC Animal Protection ha scritto al Presidente del Consiglio, al Ministr - facebook.com facebook In situazioni di crisi internazionale, quando i cittadini italiani sono costretti a lasciare rapidamente un Paese, anche gli animali devono poter tornare a casa con le loro famiglie. Per questo LNDC Animal Protection ha scritto al Presidente del Consiglio, al Ministr x.com