A Roma, la Champions League rimane un obiettivo sfuggente, con dieci partite ancora da giocare in campionato. La squadra affronta queste sfide con una forte concentrazione, mentre il legame tra la città e la competizione europea si è interrotto sette anni fa, un periodo che rende questa stagione ancora più delicata. La tenuta mentale è al centro delle prossime partite, che potrebbero decidere il destino europeo del club.

Dieci partite ancora da giocare in campionato, un numero appena appena maggiore di quello, più triste, dei sette anni da cui le strade di Roma e Champions League non riescono a intrecciarsi. Non serve ricordarlo: quello in corso era stato presentato e si sta rivelando come il primo anno di un nuovo corso destinato a durare, in cui a Gasp non sono stati dati obiettivi. Uno come Gasperini, però, gli obiettivi se li trova da sé e, tanto almeno quanto la piazza, ci tiene a riportare la Roma nell’Europa che conta già al primo tentativo. Non è una mission impossibile, ma una sfida molto, molto complicata di certo sì. Nei pressi ormai dell’ultimo rettilineo della stagione, la testa è quella che fa spesso la differenza: la Champions, prima di tutto, va meritata col carattere. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, la Champions è un fatto di tenuta mentale

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