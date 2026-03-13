La società che gestisce la Roma ha introdotto Pursuit Sports nella sua catena di controllo, modificando la struttura societaria collegata alla famiglia Friedkin. Questa operazione segna un cambiamento nell’organizzazione del club, con Pursuit Sports che ora figura come parte integrante della catena di controllo. La nuova configurazione viene ufficializzata attraverso comunicati e documenti ufficiali, senza ulteriori dettagli sui motivi di questa modifica.

La struttura societaria della Roma registra una novità nella catena di controllo che collega il club alla famiglia Friedkin. Dal 2020 la società giallorossa è guidata dall’imprenditore statunitense Dan Friedkin, che negli ultimi anni ha progressivamente ampliato il proprio investimento nel settore sportivo attraverso diverse operazioni internazionali. Nella struttura societaria, ora, che porta alla proprietà della Roma compare ora una nuova società: Pursuit Sports. Si tratta di una realtà creata per coordinare e sviluppare le attività sportive controllate dal gruppo Friedkin. La nascita di questa società rappresenta un passaggio nella strategia di organizzazione delle partecipazioni sportive dell’imprenditore americano, che negli ultimi anni ha costruito un portafoglio di club calcistici in più paesi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Roma, i Friedkin trasformano la società con l’ingresso di Pursuit Sports: cosa cambia adesso

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