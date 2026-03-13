Roma | fittizia intestazione veicoli denunciata donna ad Ardea multe per 24 mila euro

Una donna di Ardea è stata denunciata dai carabinieri di Marina Tor San Lorenzo per aver intestato fittiziamente veicoli. Durante le indagini, sono state elevate multe per un totale di 24 mila euro. Le forze dell'ordine hanno portato avanti controlli mirati, che hanno portato alla scoperta delle irregolarità nelle intestazioni dei veicoli. La donna è stata quindi segnalata alle autorità competenti.

I carabinieri della stazione di Marina Tor San Lorenzo, al termine di mirate attività di accertamento, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Velletri una 49enne domiciliata ad Ardea, già nota alle forze dell’ordine, ritenuta gravemente indiziata dei reati di falsa dichiarazione a pubblico ufficiale e intestazione fittizia di veicoli. Dettagli delle indagini. Le indagini, avviate a seguito di verifiche amministrative e successivi approfondimenti investigativi, hanno consentito di accertare che la donna avrebbe indotto in errore pubblici ufficiali operanti presso agenzie di pratiche automobilistiche e operatori del Pubblico registro automobilistico (Pra), facendosi intestare ben 45 veicoli, che in realtà risultavano nella disponibilità e in uso a soggetti diversi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

