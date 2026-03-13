Nella partita di Bologna, la Roma e lo svilar hanno ottenuto un pareggio per 1-1. I gol sono arrivati entrambi nel primo tempo, con la squadra ospite che ha pareggiato nel secondo tempo. La partita si è conclusa senza ulteriori reti, lasciando aperto il discorso qualificazione in vista del ritorno all’Olimpico. La prestazione della Roma ha sollevato qualche preoccupazione sulle sue condizioni atletiche.

L' 1-1 del Dall'Ara lascia tutto aperto in vista del ritorno all'Olimpico, ma scatta un campanello d'allarme sulle condizioni atletiche della Roma. La squadra di Gasperini, stremata dai ritmi frenetici imposti dal tecnico, è apparsa in balia dell'intensità del Bologna, capace di dominare i duelli fisici grazie a un Bernardeschi devastante e a un Jonathan Rowe (il grande rimpianto del mercato estivo) lasciato troppo spesso libero di colpire. L'assenza di Manu Koné è pesata come un macigno: la sua mancanza ha costretto Gasperini a sacrificare Pisilli in una mediana priva del filtro necessario per arginare le folate rossoblù. Senza la fantasia di Soulé e con una panchina che inizia a mostrare i limiti di profondità, la luce è arrivata ancora una volta da Donyell Malen.

© Sololaroma.it - Roma, cuore e Svilar: l’1-1 di Bologna è d’oro per Gasperini

Rowe inarrestabile, Bernardeschi mattatore. Svilar da applausi, Celik in difficoltà: pagelle Bologna-RomaSkorupski 6 Non deve compiere parate, ci pensano i pali a respingere le conclusioni più pericolose della Roma. Joao Mario 5 Eroe contro il Brann, questa volta si macchia dell’errore decisivo, con lo s ... tuttosport.com

Svilar vola e Cristante dirige. Vaz entra e punge, Celik è incertoSvilar 7,5 Toglie la palla dal 7 a fine primo tempo a Bernardeschi, salvando la Roma. Graziato da Pobega a fine primo tempo, gli nega il 2-0 nella ripresa a tu per tu: se la Roma andrà ai quarti, ci s ... ilrestodelcarlino.it

