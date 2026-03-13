Roma | Cucchi Avs Casal del Marmo conferma urgenza di difendere reato di tortura

La senatrice dell’Alleanza Verdi e Sinistra, Ilaria Cucchi, ha commentato l’inchiesta sul carcere minorile di Casal del Marmo, definendo le notizie emerse come “agghiaccianti” e sottolineando la necessità di tutelare il reato di tortura. La dichiarazione si focalizza sulla situazione nel carcere e sulla priorità di intervenire per proteggere i diritti dei minori coinvolti.

La senatrice dell’Alleanza Verdi e Sinistra, Ilaria Cucchi, ha rilasciato una dichiarazione in merito all’inchiesta sul carcere minorile di Casal del Marmo, definendo le notizie emerse come “agghiaccianti”. Secondo quanto riportato, si parla di presunti pestaggi, minacce e umiliazioni perpetrate da parte di agenti penitenziari ai danni di giovani detenuti. “La pelle di quei ragazzi racconta ecchimosi, lividi, ferite, escoriazioni. E questi sono solo i danni visibili. Poi ci sono quelli forse ancora più gravi, che non si vedono: quelli arrecati alla salute mentale di giovani, alcuni giovanissimi, che avrebbero tutta una vita davanti”, ha dichiarato Cucchi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

