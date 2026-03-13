Roma | adescavano vittime sui social per rapinarle e violentarle presa banda tre arresti

A Roma, tre persone sono state arrestate per aver adescato vittime sui social con l’obiettivo di rapinarle e violentarle. La banda si serviva di una piattaforma di messaggistica per contattare le vittime, fissare incontri e poi compiere violente rapine, talvolta accompagnate da estorsioni. Le indagini hanno portato al loro fermo, confermando le attività illecite del gruppo.

Adescavano le vittime su una piattaforma di messaggistica. Una volta fissato l'appuntamento, dietro la prospettiva di una prestazione sessuale si nascondevano, invece, violente rapine e, in alcuni casi, estorsioni. È quanto ricostruito nel corso di un'attività di indagine, condotta dalla Polizia di Stato e coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma. Questa indagine ha portato a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip presso il Tribunale ordinario di Roma nei confronti di tre giovani: un cittadino rumeno di 23 anni e due italiani di 22 anni. Gli elementi raccolti dagli investigatori della Squadra Mobile capitolina hanno consentito di ricostruire 9 distinti episodi, commessi ai danni di altrettante vittime, verificatisi tra il 2 febbraio e il 10 marzo 2023, caratterizzati da una dinamica "seriale".