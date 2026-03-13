Roma 53 milioni per salvare il Quarticciolo | l’accordo Regione-Governo

Il 12 marzo 2026 viene annunciato un accordo tra Regione e Governo per destinare 53 milioni di euro al Quarticciolo di Roma. L’intervento riguarda interventi di recupero infrastrutturale, sociale, ambientale, sanitario ed economico nel quartiere periferico, considerato tra i più complessi della città. L’obiettivo è migliorare le condizioni di vita e affrontare le problematiche presenti in questa zona.

Roma, 12 marzo 2026 – Un intervento integrato in uno dei quartieri periferici tra i più “difficili” della Capitale che prevede lo stanziamento di 53 milioni di euro per il recupero infrastrutturale, sociale, ambientale, sanitario, economico del Quarticciolo. È quanto prevede il protocollo d’intesa firmato questa mattina, nella sala Tevere della sede della Giunta, dal presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, dal commissario straordinario per gli Interventi infrastrutturali e di Riqualificazione sociale, prefetto Fabio Ciciliano, e dal presidente di Ater Roma, Orazio Campo. La Regione Lazio mette a disposizione 30 milioni, con le risorse europee del PR FESR Lazio 2021-2027. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

