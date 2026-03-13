Roborock si conferma il marchio di robot per la pulizia intelligente più venduto al mondo, secondo uno studio di IDC. Nel 2025, il settore della pulizia automatizzata ha visto un aumento notevole di attenzione da parte dei consumatori, con una crescita delle vendite e dell’interesse verso queste tecnologie. La domanda cresce e il mercato si espande rapidamente.

Il settore della pulizia intelligente ha registrato nel 2025 un sensibile incremento di interesse da parte dei consumatori. Secondo i dati rilevati dall’ IDC Worldwide Quarterly Smart Vacuum Robotics Tracker, infatti, il mercato è cresciuto in maniera significativa e sono sempre di più i prodotti lanciati negli ultimi mesi. In questo contesto, Roborock ha annunciato oggi di essere diventato il marchio numero 1 al mondo di robot per la pulizia intelligente per volume di spedizioni e quota di mercato. L'analisi condotta da IDC indica che le spedizioni globali di robot per la pulizia domestica hanno raggiunto i 32,72 milioni di unità nel 2025, segnando un incremento del 20,1% su base annua. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Roborock diventa il marchio di robot per la pulizia intelligente numero 1 al mondo secondo IDC

