robinson khoury a visioninmusica

Robinson Khoury si esibirà a Terni durante la rassegna Visioninmusica, evento che da anni porta sul palco artisti internazionali. La data dell'appuntamento è stata annunciata e il concerto si terrà presso una location cittadina. La manifestazione coinvolge musicisti di rilievo e richiama pubblico da diverse regioni. La partecipazione di Khoury rappresenta una delle tappe principali del cartellone di quest’anno.

TERNI – Visioninmusica, la storica rassegna dedicata alla musica internazionale che da oltre vent’anni porta sul palco artisti tra i più innovativi della scena contemporanea, vedrà stasera protagonista alle 21, all’Auditorium Gazzoli di Terni, il trombonista, compositore e cantante Robinson Khoury, tra le figure più sorprendenti e visionarie del nuovo jazz europeo, con il progetto “MŸA”. Ad accompagnarlo sul palco saranno Anissa Nehari (percussioni e voce), Léo Jassef (pianoforte, sintetizzatori e voce) e Mathieu Pion (sound design), in un concerto che attraversa jazz, elettronica e suggestioni mediorientali in un paesaggio sonoro magnetico e immersivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

