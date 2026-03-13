Ritrovata giovane scomparsa

La polizia di Stato ha rintracciato a Firenze Elena Rebeca Burcioiu, una giovane di 21 anni che risultava scomparsa dal Foggiano lo scorso 2 marzo. La ragazza è stata trovata in buona salute e ora si trova in un luogo sicuro. La notizia è stata comunicata dalle autorità senza ulteriori dettagli sul suo eventuale stato o sulle circostanze del ritrovamento.

La polizia di Stato ha rintracciato a Firenze, in buone condizioni di salute, Elena Rebeca Burcioiu. La ventunenne risultava scomparsa lo scorso 2 marzo dal Foggiano. Della giovane non si avevano più notizie dal pomeriggio di lunedì 2 marzo, quando una sua amica, connazionale di 38 anni, ne aveva denunciato la scomparsa a Foggia. Negli scorsi giorni la Prefettura di Foggia aveva attivato il Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, il quale prevede il coinvolgimento delle forze di polizia e dell’ordine, dei vigili del fuoco e delle polizie locali dei comuni interessati dalle ricerche. FirenzeToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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