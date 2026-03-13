Risultati Serie A 2025 26 LIVE | 3-1 del Torino sul Parma

Il Torino ha battuto il Parma con un punteggio di 3-1 nella partita di oggi della Serie A 202526. Gli aggiornamenti sui risultati in tempo reale riguardano anche le altre sfide del campionato italiano e il percorso della Juventus. La giornata di calcio si è conclusa con questa vittoria del Torino e le altre partite sono state seguite dagli appassionati in tutto il paese.

Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all’ultima giornata. Di seguito tutti gli aggiornamenti sul campionato italiano e sul percorso della Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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