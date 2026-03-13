Risultati positivi per Coin | niente chiusura a Verona ma confermato il ridimensionamento a Mestre

Coin ha comunicato che il punto vendita di Verona rimarrà aperto, mentre il ridimensionamento a Mestre sarà comunque confermato. La società, con sede a Venezia, ha incontrato i rappresentanti del ministero delle imprese per presentare i risultati dei primi cinque mesi del piano di ristrutturazione avviato nel 2025. La discussione si è concentrata sui cambiamenti in corso nei due punti vendita.

Al ministero delle imprese i risultati dei primi 5 mesi del piano di ristrutturazione. L'azienda registra un «deciso incremento» di clienti nell'ultimo trimestre del 2025 Coin, storica realtà del retail con sede a Venezia, ha incontrato i rappresentanti del ministero delle imprese per illustrare l'andamento dei primi cinque mesi del proprio piano di ristrutturazione, avviato in seguito alla crisi finanziaria annunciata nel 2025. In generale, dagli aggiornamenti è emerso un quadro moderatamente positivo. Per quanto riguarda lo store di Verona, che sembrava dovesse chiudere, l'azienda ha spiegato di essere alla ricerca di un immobile alternativo, quindi la volontà è di mantenere la presenza in città.