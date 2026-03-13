Risate e fantasmi a teatro | Spirito Allegro arriva a Fauglia

A Fauglia, sabato 14 marzo alle 21, va in scena “Spirito Allegro”, uno spettacolo teatrale che combina umorismo e atmosfere soprannaturali. Dopo aver riscosso grande successo nei teatri toscani di Campiglia Marittima, Capannoli e Livorno, lo spettacolo arriva ora nella cittadina. La rappresentazione promette risate e momenti di suspense, attirando un pubblico desideroso di assistere a questa commistione di comicità e mistero.

Fauglia, 13 marzo 2026 - Dopo il successo riscosso nei teatri toscani di Campiglia Marittima, Capannoli e Livorno, s abato 14 marzo alle 21.15 al teatro comunale di Fauglia va in scena "Spirito Allegro" di Noel Coward, una commedia brillante, un classico della risata, prodotta e interpretata dalla compagnia del Teatro dell’Aglio di Piombino. Durante una seduta medianica, la maldestra medium Madame Arcati evoca lo spirito della prima moglie del padrone di casa, uno scrittore in cerca di ispirazione che aveva organizzato la serata per trovare nuovi spunti per il suo libro. L’apparizione della prima consorte, che ben presto si rivelerà uno spiritello allegro e dispettoso, porterà scompiglio nella già precaria pace familiare dei coniugi Considine. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Risate e fantasmi a teatro: “Spirito Allegro” arriva a Fauglia Articoli correlati TeatRotary seconda serata - L'Incubatrice in "Spirito Allegro"Seconda serata del concorso tra compagnie amatoriali organizzato dal Rotary Firenze Est. Arriva "Risate di gioia": un viaggio nostalgico nel teatro d'altri tempiCEGLIE MESSAPICA - Al Teatro Comunale di Ceglie Messapica sta per arrivare uno spettacolo capace di esplorare la storia del teatro italiano.