riportiamo a casa tutti i nostri soldati

Sono stati riportati a casa tutti i militari italiani presenti in Medio Oriente, attualmente circa 2.500, tra cui anche quelli schierati in Iraq. Recentemente sono stati utilizzati droni su una base in Iraq, fortunatamente senza vittime. I soldati italiani rischiano di diventare bersaglio delle attività dell’Iran nella regione.

Droni su una base in Iraq, per fortuna senza morti. Sono 2.500 i militari in Medio Oriente, che rischiano di diventare bersaglio dell'Iran. Più restiamo, più ci tirano dentro la guerra. E se riportassimo a casa, subito, tutti i 2.500 militari italiani attualmente sparsi tra Kuwait, Iraq, Qatar, Libano, e Giordania? La domanda, almeno quella, si impone dopo l'attacco dell'altra sera alla nostra base di Erbil, nel Kurdistan iracheno (che solo per un soffio non ha fatto vittime) e alla luce della reiterata e condivisa posizione del governo e di tutte le forze politiche, secondo la quale l'Italia non prende parte a questa guerra e non intende parteciparvi in futuro.

